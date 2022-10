Elicotteri e centinaia di forze dell'ordine dopo incidenti: il racconto all'esterno del Maradona

Centinaia di forze dell’ordine presenti all’esterno dello stadio a presidiare la zona e un elicottero a monitorare ogni movimento sospetto

Centinaia di forze dell’ordine presenti all’esterno dello stadio a presidiare la zona e un elicottero a monitorare ogni movimento sospetto per segnalare eventuali incidenti. La vigilia di Napoli-Ajax, con circa duemila tifosi olandesi sbarcati in città, è stata macchiata da alcuni episodi di violenza e per questo motivo ieri già a partire dal primo pomeriggio - i cancelli erano aperti dalle 16 - c’è stato un dispiegamento notevole di uomini in divisa allo stadio Maradona per evitare nuovi incidenti e scontri e per garantire la massima sicurezza. Missione compiuta, anche se non si potranno cancellare gli episodi che si sono verificati nei giorni che hanno preceduto la partita. Lo scrive il Corriere dello Sport.