Elmas a Dazn: "Ricordate l'anno scorso? Serviva qualcosa in più! Non diciamo ancora quella parola..."

Eljif Elmas, jolly del Napoli, dopo il successo contro il Sassuolo è intervenuto al microfono di DAZN.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Eljif Elmas, jolly del Napoli, dopo il successo contro il Sassuolo è intervenuto al microfono di DAZN: "La parola Scudetto ancora non la pronunciamo, ci sono ancora tante gare da giocare e guardiamone una alla volta, siamo sempre concentrati. Siamo felici di questa vittoria contro una grande squadra come il Sassuolo, torniamo a casa coi tre punti e siamo contenti. Già l'anno scorso qui eravamo sul 2-0 e poi è finita 2-2, abbiamo visto com'era difficile giocare qui col Sassuolo, per questo stasera abbiamo fatto una cosa in più: a volte devi soffrire, devi correre, stringere i denti anche quando sei in difficoltà. Il Sassuolo nelle scorse partite ha vinto con Milan, Lazio e Atalanta ed era una gara difficile".

Quanta fiducia senti da parte di Spalletti? "Sono felice. Tutti siamo importanti in questo momento. Sia quando gioco dall'inizio che quando entro a gara in corso cerco di aiutare i compagni dando il massimo, sappiamo che è una stagione incredibile. Spero che sto facendo bene".