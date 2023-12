Elmas a Mediaset: "Niente calcoli, siamo il Napoli! Osimhen? Speriamo faccia tripletta"

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, prima del match di Champions League contro lo Sporting Braga è intervenuto al microfono di Mediaset Infinity+

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, prima del match di Champions League contro lo Sporting Braga è intervenuto al microfono di Mediaset Infinity+: "Oggi la chiave è in ogni cosa. Dobbiamo essere compatti, con grande attenzione in fase difensiva, come ha detto il mister. Per noi è un match fondamentale, è importantissimo per noi superare il turno".

Inconsciamente potreste fare qualche calcolo? "No, non dobbiamo pensare a fare calcoli, che possiamo anche perdere o cose del genere. Dobbiamo giocare al massimo, siamo il Napoli e dobbiamo dare il massimo come fatto finora".

Osimhen vi ha promesso una tripletta? "Vediamo, vediamo oggi. Spero che faccia tre gol così ci divertiamo tutti".