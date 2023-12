Elmas è del Lipsia: "Per me è un sogno! Qui si fa un calcio che mi si addice, mi hanno convinto subito!"

Poco fa è arrivato l'annuncio dell'acquisto dal Napoli da parte del club tedesco e nel comunicato ufficiale vengono riportate anche le prime parole.

Eljif Elmas è un nuovo calciatore del Lipsia. Poco fa è arrivato l'annuncio dell'acquisto dal Napoli da parte del club tedesco e nel comunicato ufficiale vengono riportate anche le prime parole del centrocampista macedone: "Per me è un sogno trasferirmi in Bundesliga e giocare per il Lipsia. Qui si gioca con gegenpressing, velocità e molta qualità offensiva, un tipo di calcio che mi si addice perfettamente. La squadra è un un mix molto interessante di giovani talenti che qui possono crescere in maniera eccellente e di giocatori che sono nel club da molto tempo e hanno già ottenuto molto. Ecco perché il trasferimento al Lipsia è esattamente perfetto per me. Non vedo l'ora di conoscere tutti a partire da gennaio.

Il Lipsia negli ultimi anni si è affermato come un top club assoluto in Bundesliga e in brevissimo tempo è diventato anche un riferimento di punta in Europa. Le conversazioni con Rouven Schröder e Marco Rose mi hanno subito fatto capire che mi sarebbe piaciuto giocare per questo club! Ci aspetta una seconda metà di stagione impegnativa, nella quale voglio dare il mio contributo in Bundesliga e magari ottenere una sorpresa in Champions League contro il Real Madrid".