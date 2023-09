Elmas ed il messaggio inviato a Garcia

Dopo la grande prestazione contro l'Italia, per il macedone ieri è arrivato anche il gol che ha aperto le marcature nel 2-0 contro Malta

Terminati gli impegni dei nazionali con ben otto azzurri - dei 15 complessivi che il Napoli ha perso in questa sosta - che ieri sono scesi in campo da titolari. Non sono mancate le indicazioni per Rudi Garcia, in trepidazione naturalmente per riaverli a Castel Volturno per entrare nel vivo dell'avvicinamento alla sfida col Genoa. Ieri il tecnico ha ritrovato Zielinski, lunedì Lindstrom, ma il grosso rientrerà tra oggi e domani (Olivera sarà l'ultimo e probabilmente cederà il posto da titolare a Mario Rui) e - al di là dell'infortunio a Politano che dovrebbe tenerlo ai box per al massimo una decina di giorni - il tecnico del Napoli ritroverà quasi tutti i suoi calciatori con una condizione migliore dopo il minutaggio accumulato con le rispettive nazionali (a partire da Kvaratskhelia, in campo 180' dopo l'ora di gioco con la Lazio).

Anguissa in Coppa d'Africa

Ieri è arrivata la certezza dell'impegno a gennaio del Camerun di Anguissa. 3-0 al Burundi nell'ultima (e decisiva) gara di qualificazione e quindi il centrocampista azzurro sarà al via della competizione che inizierà il 13 gennaio con la partita inaugurale e per due squadre si protrarrà fino alla finalissima dell'11 febbraio. Non una bellissima notizia per Garcia che dovrà fare a meno già di Osimhen.

Il messaggio di Elmas

Dopo la grande prestazione contro l'Italia, per il macedone ieri è arrivato anche il gol che ha aperto le marcature nel 2-0 contro Malta. Schierato per un quarto d'ora col Frosinone, pochi minuti col Sassuolo e neanche subentrato contro la Lazio, Eljif Elmas risponde nel migliore dei modi ad un inizio sicuramente non esaltante con Rudi Garcia. E con l'assenza di Politano chissà che non possa avere possibilità anche da esterno alto come la scorsa stagione.