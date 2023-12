Elmas-Lipsia, presto le visite mediche? Il macedone è atterrato a Monaco

L'affare tra Napoli e RB Lipsia per il passaggio di Eljif Elmas è virtualmente concluso.

© foto di www.imagephotoagency.it

L'affare tra Napoli e RB Lipsia per il passaggio di Eljif Elmas è virtualmente concluso. Il calciatore macedone è arrivato in serata in Germania. A riferirlo è il giornalista di Tv Play Ciro Troise: “Poco più di un'ora fa Elmas e' arrivato a Monaco di Baviera. La trattativa con il Lipsia e' ormai alle battute finali per circa 25 milioni di euro, e' probabile che il centrocampista macedone sia partito verso la Germania per andare a sostenere le visite mediche”.