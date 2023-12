Emergenza in difesa anche contro la Juve: Mazzarri ha una sola scelta

Mario Rui, Olivera e Zanoli assenti contro l’Inter hanno costretto Mazzarri a scelte forzate

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Rui, Olivera e Zanoli assenti contro l’Inter hanno costretto Mazzarri a scelte forzate. Natan a sinistra, ad esempio, e il solo Juan Jesus in panchina.

Appena cinque difensori convocati e ora la Juventus all’orizzonte, venerdì sera, sapendo di dover fare ancora una volta di necessità virtù, stringendo i denti aspettando che passi la nottata. Come scrive il Corriere dello Sport, l’emergenza in difesa non è finita, i due terzini a sinistra salteranno ancora diverse partite, al loro posto Mazzarri non ha neppure una margherita da poter sfogliare, consolando l’attesa di ritrovarli quanto prima.