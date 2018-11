Entourage Muniain: "Rinnovo in bilico con il Bilbao. Il Napoli ha chiesto informazioni, ma non è il solo"

La redazione di "Si gonfia la rete", trasmissione in onda su radio Marte, ha contattato un membro dell’entourage di Iker Muniain, esterno offensivo dell’Athletic Bilbao classe ’92 per cercare di capire se ci siano stati o meno dei contatti tra loro ed il Napoli: “Non abbiamo intenzione di rilasciare alcuna dichiarazione al momento perché sono settimane cruciali per il club e per il nostro assistito. Le prossime 3 settimane saranno decisive per capire il futuro di Iker. Possiamo però dirvi che ci sono dei club in tutta Europa interessati al calciatore, in Italia, oltre al Napoli ci sono stati contatti indiretti con la Roma e la Lazio che in maniera indiretta hanno chiesto informazioni. Ovviamente la priorità del ragazzo, cresciuto nell’Athletic, sarebbe quella di rinnovare con il club basco. Attenderemo fino alla prima settimana di dicembre per capire se ci saranno o meno margini per il rinnovo, altrimenti, se non dovesse esserci il rinnovo, prenderemo in considerazione altre ipotesi”.

Raffaele Auriemma aggiunge inoltre che: "Direttamente dai Paesi baschi, ci arrivano altre notizie inerenti alla possibilità di rinnovo di Muniain con l’Athletic, la trattativa è in fase di stallo perchè il calciatore sta avanzando una richiesta economica molto esosa, infatti pare che stia chiedendo 4 milioni e mezzo a stagione bonus compresi, una cifra ritenuta troppo alta dal club basco"