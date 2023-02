Entusiasmo Champions! Maradona quasi sold-out per l’Eintracht: due settori ancora disponibili

Si prospetta un’atmosfera da brividi allo stadio Diego Armando Maradona in occasione della gara di Champions League tra Napoli e Eintracht Francoforte

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si prospetta un’atmosfera da brividi allo stadio Diego Armando Maradona in occasione della gara di Champions League tra Napoli e Eintracht Francoforte che si disputerà il 15 marzo 2023 alle ore 21:00. Oggi alle ore 14 è partita la prevendita con i tagliandi a disposizione sia degli abbonati per i propri posti che per i non abbonati nei rimanenti posti a sedere. Nel giro di pochi minuti si è creata una coda virtuale su Ticketone con oltre 20mila utenti in fila. Il Maradona è già quasi sold-out dato che restano a disposizione solo i biglietti di Curva A inferiore e Curva B inferiore.

Questi i prezzi di Napoli vs Eintracht Francoforte a tariffa intera

Tribuna Posillipo € 250,00

Tribuna Nisida € 150,00

Tribuna Family € 80,00 (adulto)/€ 40,00 (under 12)

Distinti € 100,00