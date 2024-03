ESCLUSIVA TN, VIDEO - Club Napoli Barcellona: "Qui c'è un gemellaggio. Pronostico? 1-1 e poi ce la giochiamo"

Giuliano Sacco, proprietario del Club Napoli più importante di Barcellona, ha rilasciato un'intervista ripresa in esclusiva da Tuttonapoli.net.

Fonte: Francesco Carbone da Barcellona

Giuliano Sacco, proprietario del Club Napoli più importante di Barcellona, ha rilasciato un'intervista ripresa in esclusiva da Tuttonapoli.net.

Che ambiente c'è in vista di stasera?

"C'è un grande ambiente. Siamo full come sempre, è un grande ritrovo per la gente di Napoli quando ci sono le partite. L'anno scorso abbiamo festeggiato lo scudetto ed è stata una grandissima festa. Lo sarà anche stasera, tra Napoli e Barcellona c'è quasi un gemellaggio".

L'impresa è possibile?

"Io credo di sì, se il Napoli gioca come ha fatto ultimamente. Con Sassuolo e Juventus ad esempio ha fatto due partitoni e si sono riviste anche cose dell'anno scorso. Il Barcellona non sta vivendo un buon periodo, ha molti infortunati. Il mio pronostico è 1-1 e poi ce la giocheremo ai supplementari, spero non ai rigori perché lì abbiamo un po' di problemi".

Se dovessi mandare un messaggio alla squadra prima di scendere in campo?

"Ragazzi, io vivo da 12 anni da Barcellona, ma sono di Napoli e Napoli sta nel mio cuore. 'Amma sul vincere uagliu'. Forza Napoli Sempre. Metteteci il cuore e vincete per noi":