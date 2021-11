Fabian a Dazn: "Sarà dura, ma vogliamo vincere! Spalletti mi sta aiutando molto"

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, prima della sfida contro l'Inter è intervenuto al microfono di Dazn: "Sappiamo che è una partita molto difficile, giochiamo in casa loro e sono forti, con i tifosi ancor di più. Ma ci sono in palio tre punti e noi proveremo a vincere, come sempre, perché è importante per noi e per i nostri tifosi. Sarà difficile, ma proveremo a vincerla".

Quanto ti ha aiutato Spalletti? All'Inter trasformò Brozovic. "Sappiamo già tutto quello che fa Brozovic, è un grande giocatore, molto forte. La verità è che il mister mi sta aiutando molto, provo a fare quello che mi chiede in campo, speriamo di continuare così".