Fabiàn, agenti chiedono da tempo incontro per ritocco ingaggio: la situazione

Non ci sono assegni in bianco per blindare Fabian. Lo scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino', che analizza la situazione contrattuale dello spagnolo grande protagonista nella vittoria di Genova: "Per lo spagnolo non c’è neppure fretta, visto che la scadenza è lontana nel tempo, 30 giugno del 2023, e si sa che De Laurentiis non ha mai fretta nel ritoccare gli ingaggi. Fabian guadagna 1,5 milioni di euro netti (3 milioni lordi).

È reduce da una stagione altalenante,ma i suoi agenti hanno chiesto da tempo un incontro con De Laurentiis per poter discutere del futuro dello spagnolo. Il valore del cartellino è cresciuto rispetto a quando è stato preso dal Betis, gli agenti ora puntano ad un aumento dell'ingaggio" si legge sul quotidiano.