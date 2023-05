Festa sarà comunque celebrata al Maradona: discorso di ADL con la Fiorentina

Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che racconta il piano del Napoli in vista della sfida con la Fiorentina

La festa potrebbe essere anticipata a stasera se la Lazio non dovesse vincere all’Olimpico contro il Sassuolo. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che racconta il piano del Napoli in vista della sfida con la Fiorentina in programma domenica al Maradona.

"La squadra di Spalletti festeggerebbe in albergo a Udine per tornare poi in città venerdì in tarda mattinata o nel primo pomeriggio. La festa, comunque, sarà celebrata anche domenica all’interno del Maradona dopo la sfida con la Fiorentina (inizio ore 18). Ci sarà un discorso del presidente De Laurentiis. I giocatori e il tecnico, protagonisti della cavalcata azzurra, sfileranno sul prato chiamati uno ad uno dallo speaker del Maradona".