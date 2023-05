Fiorentina, Barone a Dazn: “Complimenti ad ADL, ma siamo qui per una partita per noi importante"

Joe Barone, dg viola, parla così a Dazn prima di Napoli-Fiorentina

© foto di Federico De Luca

Joe Barone, dg viola, parla così a Dazn prima di Napoli-Fiorentina: “Facciamo i complimenti ad Aurelio (De Laurentiis, ndr), ha fatto un ottimo campionato. Ma siamo qui per una partita per noi importante. Vogliamo raggiungere una certa posizione in campionato, quindi per noi oggi è molto importante”.

Cabral non è stato convocato a seguito di un fastidio?

“Si, durante gli allenamenti ha avuto un piccolo fastidio. Quindi lo abbiamo lasciato a casa per essere pronto in vista della gara di Conference. Niente preoccupazione, solo precauzione”.