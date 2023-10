Fiorentina, Italiano a Dazn: "Li abbiamo analizzati bene col Real, poi ci vuole anche buona sorte"

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, commenta ai microfoni di DAZN la vittoria per 3-1 contro il Napoli

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, commenta ai microfoni di DAZN la vittoria per 3-1 contro il Napoli: "Abbiamo analizzato bene la partita contro il Real Madrid nella quale il Napoli meritava forse di più, in un allenamento e mezzo l'abbiamo preparata e ci siamo riusciti. Poi ci vuole anche un po' di buona sorte, però era importante venire qua e giocare con personalità, questo ci ha premiato".

Martinez Quarta centrocampista aggiunto? "Lui esalta quest'idea, questo modo di aumentare le linee di passaggio perché a livello qualitativo è un difensore atipico. Gli viene naturale occupare certe zone di campo, riesce a guadagnare 25 metri in avanti. Stasera ha preso un palo, è venuto a dialogare con Duncan e Arthur, se riesce a trovare continuità può fare ancora meglio. Sono contento che abbia ritrovato la nazionale, lo farà crescere in autostima, in allenamento lavora sempre forte".

Bonaventura insostituibile? "Oggi era in dubbio come Nico Gonzalez che mi ha detto di essere stanco, poteva riposare ma in una partita come questa non sono riuscito a rinunciare alla sua capacità di smarcamento".

Qual è stata la mossa vincente? "Siamo rimasti impressionati dal secondo tempo del Napoli in Champions, così abbiamo alzato Quarta sulla loro trequarti. Su questa cosa ci stiamo battendo, oggi è stato davvero molto bravo".

Dove potete arrivare? "Intanto abbiamo raggiunto l'obiettivo che era non trascorrere quindici giorni come quelli dopo San Siro, adesso ci godiamo la vittoria. La classifica è bella ma il campionato è ancora lungo. Ci teniamo stretta la crescita di questi ragazzi".