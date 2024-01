Fiorentina, Italiano: "Non pensiamo al 3-1 del Maradona, è passato tanto tempo! Sulla formazione..."

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Radio Tv Serie A in vista della sfida di questa sera contro il Napoli in Supercoppa Italiana

134 formazioni diverse su 134 partite della sua gestione?

"Noi cerchiamo di portare avanti questa grande competizione fra i giocatori, tenendo tutti sulla corda e tutti dentro il progetto. Poi qualcuno gioca di più e qualcuno meno, ma se hai tanti giocatori è giusto dare spazio a tutti e questa cosa ci sta portando risultati. E' un onore essere qua in Supercoppa e ci siamo anche grazie al nostro tipo di gestione".

Quali ulteriori margini di crescita vede per la sua squadra?

"Secondo me ce ne sono perché è una squadra giovane, con talento in tanti suoi interpreti. Nella prima metà di stagione non abbiamo fatto tanto dal punto di vista realizzativo, possiamo migliorare molto in questo senso. Mi aspetto una grande crescita da parte degli attaccanti e vogliamo proseguire su questo trend".

La sfida di campionato vinta 3-1 al Maradona?

"Ogni partita ha una storia diversa... E' passato molto tempo da quella gara in cui abbiamo messo in difficoltà il Napoli. E' una sfida secca, da dentro o fuori, avrà una storia molto diversa questa partita. Conosciamo l'avversario, abbiamo cercato di prepararla strategicamente ed in campo vedremo se saremo pronti".

Cosa pensa del movimento calcistico in Arabia Saudita?

"Dal centro sportivo si capisce che c'è voglia di crescere, di evolversi, di arrivare ad un alto livello. Mi dicono ci sia tanta passione anche da parte dei giovani, se continuerà questa crescita il paese potrà dire la sua in futuro".