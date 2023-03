Focus bilanci Gazzetta - Se si considera liquidità, Napoli tra i tre club in positivo: i dati

Il Napoli, se si tiene conto anche delle liquidità, è tra le tre società in positivo nella nostra Serie A.

Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"In un ottica generale possiamo dire che i mancati ricavi causa Covid hanno peggiorato i conti di tutta la nostra serie A che ad oggi fa risultare un indebitamento generale mostruoso di 2,8 miliardi di euro. La situazione generale non è assolutamente positiva. Se guardiamo però la posizione finanziaria netta al 30 giugno 2022, che tiene conto anche delle liquidità, ci sono soltanto tre società in positivo: Napoli (+56), Atalanta (+47) e la Fiorentina (+44)".