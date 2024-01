Focus sulle liste: ecco chi resterà fuori in Serie A ed in Champions

Focus del Corriere dello Sport sulla questione liste, in quanto entro le 24 di venerdì tutti i club dovranno presentare quelle per il campionato e per la fase a eliminazione diretta della Champions

Demme out in A, Traore nodo per la Champions League. Focus del Corriere dello Sport sulla questione liste, in quanto entro le 24 di venerdì tutti i club dovranno presentare quelle per il campionato e per la fase a eliminazione diretta della Champions: "Il Napoli in questo momento, e presumibilmente anche tra 48 ore, avrà un solo problema numerico sia per il prosieguo della stagione in Serie A, sia per gli ottavi di finale di coppa con il Barça. Per quel che riguarda il campionato, il club deve escludere un solo elemento dall’elenco degli “Over 22”, e a quanto pare il candidato al taglio è Demme. I posti liberi, al netto della cessione di Elmas, sono tre, ma i nuovi arrivi invece quattro: Mazzocchi, Ngonge, Traore, Dendoncker.

Diversa è la situazione relativa alla Champions: ogni club deve comunicare una lista che preveda al massimo tre novità rispetto alla fase a gironi. Ma gli acquisti di gennaio, dicevamo, sono quattro: calcoli e info alla mano, gli innesti sicuri saranno Mazzocchi e Ngonge, e di conseguenza il terzo posto se lo contenderanno Traore e Dendoncker. La scelta spetterà a Mazzarri: dipenderà tutto dalle condizioni fisiche di Traore".