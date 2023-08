Victor Osimhen si allena già in gruppo. Dopo la distorsione alla caviglia di due giorni fa, il giocatore è già recuperato e sta partecipando alla seduta pomeridiana regolarmente. Allarme rientrato dunque per il centravanti nigeriano, che a questo punto dovrebbe essere disponibile anche per l'amichevole di domani con l'Apollon Limassol.