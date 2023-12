FOTO - Bondo, calcione alle parti intime di Kvaratskhelia: per questo il 77 era una furia!

Oltre il danno, la beffa. Calcione di Bondo alle parti intime di Kvaratskhelia dopo l'ennesimo fallo subito dal georgiano

Oltre il danno, la beffa. Calcione di Bondo alle parti intime di Kvaratskhelia dopo l'ennesimo fallo subito dal georgiano. Il giocatore del Monza cammina ma fa finta di non accorgersene, eppure la gamba compie un movimento involontario a colpire Kvara che si trovava a terra.

Per questo quando si rialza il 77 del Napoli è una furia. Altra beffa? Ammoniti entrambi. Bondo se la ride quando Kvara reagisce. Sa di averlo innervosito, era il suo obiettivo. L'arbitro gliel'ha permesso. Il gesto lo ha notato anche Mazzarri che infatti corre a difendere in campo il suo giocatore e rimedia il rosso. Momenti di forte tensione ma Di Bello in quella circostanza non si è accorto di nulla.