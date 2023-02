FOTO - Clamoroso: già oltre 10mila in coda all'apertura biglietti per la Lazio

Ormai per ogni gara interna del Napoli c'è la corsa al biglietto. Alle ore 16 di oggi partiva la prevendita per la sfida alla Lazio

Ormai per ogni gara interna del Napoli c'è la corsa al biglietto. Alle ore 16 di oggi partiva la prevendita per la sfida alla Lazio in programma il 3 marzo alle ore 20.45 e sul sito di Ticketone come testimoniato dalla foto erano giò in 8mila in coda in attesa. Il numero ha superato in poco tempo i 10mila. Si prevede l'ennesimo pienone ma soprattutto si prevede l'ennesimo pomeriggio di sito ingolfato e problemi di linea e utenti che sui social lamenteranno problemi per l'acquisto dei tagliandi.