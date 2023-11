FOTO - Il Napoli cambia look: di nuovo la maglia di Halloween per il derby

Non ci sarà la maglia azzurra all'Arechi. Il Napoli indosserà di nuovo la maglia di Halloween presentata qualche settimana fa

© foto di www.imagephotoagency.it

