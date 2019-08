FOTO - La moglie di Lozano su Instagram svela l'imminente arrivo a Napoli: spuntano 'like' che non lasciano dubbi

La moglie di Lozano su Instagram svela l'imminente arrivo a Napoli: sono diversi i like ai commenti dei tifosi che le chiedevano del possibile arrivo in città. Una conferma ulteriore su un affare, quello col Psv, ormai definito. Lozano sarà il quarto acquisto estivo della società azzurra. Un talento classe '95 pronto a far innamorare i tifosi. La prossima settimana visite mediche e la firma sul contratto.