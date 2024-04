FOTO - La prima volta di Spalletti al Maradona dopo lo Scudetto: oggi assisterà a Napoli-Frosinone

Ospite speciale al Maradona per Napoli-Frosinone. Come riferisce dal Corriere dello Sport, oggi a Fuorigrotta è previsto tra gli spettatori

Ospite speciale al Maradona per Napoli-Frosinone. Come riferisce l'edizione online del Corriere dello Sport, oggi a Fuorigrotta è previsto tra gli spettatori anche Luciano Spalletti. L'allenatore dello Scudetto, attualmente commissario tecnico della Nazionale, per la prima volta sarà al Maradona dopo il trionfo dello scorso anno.