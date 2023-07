FOTO - Lobotka recuperato: lo slovacco torna in gruppo

Stanislav Lobotka ha recuperato dal problema muscolare ed è tornato ad allenarsi regolarmente con gli altri.

Fonte: Da Castel di Sangro, Francesco Carbone, Pierpaolo Matrone ed Antonio Noto

Stanislav Lobotka ha recuperato dal problema muscolare ed è tornato ad allenarsi regolarmente con gli altri. Dopo il sovraccarico muscolare, che non gli ha permesso di giocare l'amichevole di ieri contro i turchi dell'Hatayspor, oggi il centrocampista del Napoli ha ripreso ad allenarsi in gruppo nella seduta pomeridiana al Patini di Castel di Sangro. Di seguito lo scatto dai nostri inviati in ritiro.