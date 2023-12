FOTO - Massa non sbaglia solo su 1-0 e rigore: l'incredibile statistica su falli e gialli

La serata negativa dell'arbitro non si limita a questo. Anche dal punto di vista disciplinare gli azzurri possono avere tanto da recriminare

Che la direzione arbitrale di Napoli-Inter sia stata un fiasco totale è sotto gli occhi di tutti. Nell'immediato post-partita il Napoli ha protestato, attraverso la voce del direttore sportivo Mauro Meluso, per gli episodi più clamorosi, ossia il fallo di Lautaro su Lobotka sul gol di Calhanoglu e il mancato rigore concesso a Osimhen.

Ma la serata negativa dell'arbitro non si limita a questo. Anche dal punto di vista disciplinare gli azzurri possono avere tanto da recriminare. E lo racconta una statistica che ha del clamoroso. L'arbitro Massa ha estratto due cartellini gialli per parte, ma la differenza tra i falli commessi da Napoli e Inter ha del clamoroso: due falli e due gialli per gli uomini di Mazzarri, ben tredici falli e solo due gialli per quelli di Inzaghi. Di seguito i dati della partita.