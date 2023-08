FOTO - Osimhen ancora affaticato: solo allenamento in palestra. Assente Kvara

L'ex Lille, idolo dei tanti napoletani accorsi in Abruzzo per assistere agli allenamenti, è apparso allo stadio Teofilo Patini, ma non si è recato sul prato

TuttoNapoli.net Non è ancora recuperato, Victor Osimhen, che ieri ha saltato l'amichevole del Napoli - la quarta del pre-campionato - contro il Girona a causa di un affaticamento muscolare. Il centravanti nigeriano sta facendo i conti con un fastidio all'adduttore e nella giornata odierna non si sta allenando con il resto dei compagni nel ritiro di Castel di Sangro. L'ex Lille, idolo dei tanti napoletani accorsi in Abruzzo per assistere agli allenamenti, è apparso allo stadio Teofilo Patini, ma non si è recato sul rettangolo verde con il gruppo. Il giocatore si è incamminato tutto solo verso la palestra e in questi minuti sta svolgendo un po' di cyclette insieme a uno dei preparatori del club azzurro. Assente invece Khvicha Kvaratskhelia, che ieri dopo una botta al ginocchio ha riportato, a quanto pare, un trauma contusivo-distorsivo.