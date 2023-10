FOTO - Rinnovo Osimhen, riparte la trattativa? L'agente 'paparazzato' a cena con Meluso e Micheli

Dopo oltre dieci incontri andati in scena in estate, era da un po' di tempo che il Napoli non si vedeva con Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen

Dopo oltre dieci incontri andati in scena in estate, era da un po' di tempo che il Napoli non si vedeva con Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, per parlare del rinnovo di contratto in scadenza a giugno 2025, per il quale erano stati già mossi passi importanti le scorse settimane. Adesso è possibile che sia ripartita la trattativa. Sui social è già virale uno scatto - riportato di seguito - che ritrae il procuratore del centravanti nigeriano insieme al capo scouting Maurizio Micheli e al direttore sportivo Mauro Meluso a cena in un ristorante di Pozzuoli.