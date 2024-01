FOTO - Salernitana, Zanoli è arrivato a Salerno: domani visite e primo allenamento

Alessandro Zanoli è di fatto un nuovo calciatore della Salernitana.

Alessandro Zanoli è di fatto un nuovo calciatore della Salernitana. Il laterale di proprietà del Napoli, che non era stato convocato per la Supercoppa Italiana, ha raggiunto Salerno e svolgerà domani le visite mediche e subito dopo il primo allenamento agli ordini di Filippo Inzaghi. Per l'ufficialità si aspetta solo il comunicato del club granata.