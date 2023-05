FOTO - SSCNapoli vola anche per vendite Amazon: maglia azzurra e celebrativa n.1 in Sport e Calcio

E siamo solo all'inizio, in attesa della maglia ufficiale col tricolore che riscriverà tutti i record di vendita.

In un recente convegno Aurelio De Laurentiis ha annunciato che con l'auto-produzione ha triplicato il fatturato rispetto al precedente sponsor tecnico. Un'altra scelta vincente del presidente del Napoli, anche perché il dato è destinato a salire ulteriormente per la vittoria dello Scudetto. Al momento lo store della SSCNapoli è capolista anche su Amazon: i prodotti azzurri, dalla maglia azzurra a quella celebrativa per il terzo Scudetto indossata dai giocatori ad Udine, sono infatti primi sia nella categoria Sport che Calcio. E siamo solo all'inizio, in attesa della maglia ufficiale col tricolore che riscriverà tutti i record di vendita.