FOTO - Subito caccia al biglietto per Napoli-Milan: già in 18mila in coda virtuale!

Altra gara, altro sold-out annunciato ed altra corsa al biglietto che è già partita. Appena cominciata la vendita dei biglietti per Napoli-Milan (alle ore 15, pochissimi minuti fa), in programma il 2 aprile 2023 alle ore 20:45 al Maradona e su Ticketone s'è subito creata la coda virtuale. In questi minuti sono già in 18mila quasi in fila, in attesa del proprio turno per acquistare il biglietto, allo stesso momento sulla piattaforma.