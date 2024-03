FOTOSEQUENZA - Ancora critiche folli a Meret: per uscire su Sanabria serviva un centometrista

"Doveva uscire", "Sta sempre tra i pali" e le solite frasi che si sentono ogni settimana su Alex Meret. Ma anche in questo caso è davvero così?

Dopo il pareggio contro il Torino, una parte di tifoseria azzurra si è scagliata al solito contro Alex Meret, in maniera sinceramente stancante. "Doveva uscire", "Sta sempre tra i pali" e le frasi trite e ritrite che ormai si sentono ogni settimana sul portiere del Napoli. Ma è davvero così?

Per le nostre analisi ci affidiamo come sempre a parametri quanto più possibile oggettivi. Come si può vedere nell'immagine numero 2, nel momento in cui il pallone viene deviato da Anguissa e si alza a campanile, Meret si trova a circa 5,50 metri dalla sfera e a 5 metri dal "punto di atterraggio". La palla impiega circa 1,14 secondi prima di finire sul piede di Sanabria, questo significa che l'estremo difensore azzurro avrebbe dovuto effettuare un'uscita con la potenza nelle gambe di un centometrista (si fa dire, ma sono comunque 4,4metri/per secondo partendo da fermo, ovviamente senza contare il terreno guadagnato con un eventuale slancio o tuffo). Si parla quindi di una presa chiaramente improbabile e soprattutto di difficile lettura, considerando che il pallone si impenna a seguito di due deviazioni fortuite. È un intervento che richiedeva una reattività fuori dal comune.

Qualcuno potrebbe recriminare allora che era posizionato troppo tra i pali, ed effettivamente è vero. Ma anche qui c'è una spiegazione. Come si può vedere nell'immagine numero 1, in realtà Meret sulla battuta del corner si trova nella giusta posizione, è successivamente che rientra sulla linea effettuando un movimento altrettanto logico. Banalmente quando si accorge che la traiettoria del cross è indirizzata al primo palo, indietreggia per evitare di subire gol sul suo lato. Infatti, è evidente nell'immagine numero 3 come Meret abbia effettuato due passi indietro nel momento in cui Zapata fa la spizzata.

Sia chiaro: non si vuole in alcun modo narrare di Alex Meret come un portiere fenomenale, anche lui ha commesso diversi errori gravi questa stagione. Ciò che fa storcere il naso, è l'etichetta di "portiere scarso" che a prescindere non gli si dà mai l'opportunità di scollarsi di dosso. Perché oggi ad esempio, anziché parlare della straordinaria parata con cui ha salvato il risultato nel primo tempo (sul tiro di Zapata), si è scelto di sottolineare un'uscita improbabile?