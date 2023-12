Frosinone, Di Francesco a Mediaset: "Un'impresa, ma dentro c'è tanto lavoro. Abbiamo giocato senza terzini"

L'allenatore del Frosinone Eusebio Di Francesco ha commentato ai microfoni di Mediaset la netta vittoria contro il Napoli.

Al termine della gara vinta 4-0 allo stadio Maradona di Napoli, l'allenatore del Frosinone Eusebio Di Francesco ha commentato ai microfoni di Mediaset la netta vittoria contro il Napoli e l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Nel prossimo turno la squadra ciociara sfiderà la vincente di Juventus-Salernitana: "E' una impresa, ma dentro questa impresa c'è tanto lavoro. Abbiamo mantenuto sempre i nostri principi e dimostrato grande consapevolezza, anche chi ha giocato poco ha disputato una grande partita".

Ha a disposizione una squadra di ragazzi terribili "Terribili, applicati. Hanno voglia di mettersi in mostra, a disposizione. Sono davvero soddisfatto di questi ragazzi e sono contento per questa società. Meritano questo tipo di traguardo e questa impresa".

Qual è stato per lei il punto di ripartenza? "Ho fatto delle scelte sbagliate, in certe situazioni sono stato poco paziente e frettoloso in alcune situazioni. Ma ci si ricorda sempre degli ultimi cinque minuti, del finale. Ho affrontato questi momenti di difficoltà e poi ora ho una grande cura, che sono i miei nipoti. Nel calcio ci vuole passione, determinazione, voglia di lavorare duro ed è questo che mi sono imposto quando sono arrivato a Frosinone".

Questa squadra è un mix straordinario, a chi non puoi rinunciare? "E' principalmente un concetto di squadra. Però cito Barrenechea, è il vero regista del calcio. Ha personalità nel gestire la palla e cerca la verticalità. A questo ragazzo mancava solo un po' di esperienza ed allenarsi ad alta intensità con continuità".

Cosa fai per non far montare la testa a questi ragazzi? "Domenica alla squadra dopo aver perso l'ennesima partita nel finale ho parlato con loro proprio di questo. Il sogno in questo momento deve essere la salvezza del Frosinone, se partono da questo presupposto sicuramente si toglieranno delle grosse soddisfazioni perché il loro futuro può essere radioso ma il presente è qui".

Ora c'è la Juve, paura di non avere energie? "Oggi abbiamo giocato senza terzini, poi è entrato Lirola. Vanno fatti i complimenti ai giocatori che si sono sacrificati. Ora la cosa che mi preoccupa è recuperare il prima possibile i giocatori infortunati. Oggi abbiamo giocato col 3-5-2, ma abbiamo sempre giocato coi nostri principi. State tranquilli che sabato con l'entusiasmo la squadra ritroverà le forze giuste".