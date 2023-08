Frosinone-Napoli, la moviola della Gazzetta: subito un rigorino, quelli che Rocchi non vuole

La Gazzetta dello Sport propone la moviola di Frosinone-Napoli. Pronti, via e c’è subito un rigorino

La Gazzetta dello Sport propone la moviola di Frosinone-Napoli. Pronti, via e c’è subito un rigorino. Il contatto tra Cajuste e Baez c’è e non si può dire che Mercenaro sbagli a fischiare il fallo. Ma l’attenzione con la quale l’immagine viene rivista dal Var Di Paolo dimostra che su quell’intervento si poteva discutere e alla fine è prevalsa, com’è giusto, la linea dell’arbitro in campo.

Chiarito ciò, resta la considerazione di partenza: era stato detto da Rocchi che sarebbero ancora diminuiti i rigorini, ma quello assegnato al Frosinone fa parte della categoria. Decisione molto severa, insomma. Giusti i cartellini, eccessivo solo quello per Olivera. E giusto anche non concedere un rigore nel finale a Zielinski.