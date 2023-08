Frosinone-Napoli, la probabile del Cds: Elmas in vantaggio su Lozano, Raspa da mezzala

A Frosinone non ci sarà Kvaratskhelia. Su quella fascia ci starebbe anche Raspadori, ma nel Napoli di Rudi Garcia s'è disimpegnato anche da mezzala

A Frosinone non ci sarà Kvicha Kvaratskhelia.

Su quella fascia ci starebbe anche Raspadori, ma nel Napoli di Rudi Garcia s'è disimpegnato anche da mezzala e nel tridente quindi con Politano e Osimhen potrebbe esserci Lozano - che ha giocato a sinistra anche al Psv - oppure Elmas che per il Corriere dello Sport è "in vantaggio netto - si direbbe nettissimo - per fare il mancino e per garantire equilibri e coperture".



Gli altri ballottaggi

"Piccoli interrogativi sono sparsi qua e là, alcuni sono 'classici', altri appartengono a questo tempo che è di Garcia: a fianco di Rrahmani, dove per un anno c’è stato Kim, scatta l’ora e mezza di Juan Jesus, che ha esperienza e conoscenza dei meccanismi e può sussurrare a Natan, con gli atteggiamenti, come intrufolarsi nel Napoli; mentre sull’esterno, Olivera ha freschezza, gambe e più minuti di allenamento collezionati nell’ultimo periodo rispetto a Mario Rui"