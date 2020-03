Fuga dall'Italia, dal Napoli nessun permesso di partenza: solo Ospina aveva provato a partire

Tema di questi giorni è la fuga dall’Italia di alcuni calciatori. In particolare in casa Juve ci sono stati i casi di Higuain, Khedira e Pjanic, tornati in patria per diverse motivazioni. In casa Napoli, spiega l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, non c’è stato nessun permesso accordato dal club ai propri calciatori per lasciare il paese.

“Solo Ospina aveva provato a tornare in Colombia - si legge - salvo poi non riuscire a trovare i voli di collegamento”.