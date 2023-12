Fuori Juan Jesus! Scelta la linea per l’Inter: l’annuncio di Alvino

Si va verso un cambio in difesa per il big match di stasera contro l'Inter. Nel match di Champions League col Real Madrid aveva giocato Juan Jesus

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si va verso un cambio in difesa per il big match di stasera contro l'Inter. Nel match di Champions League col Real Madrid aveva giocato Juan Jesus da terzino sinistro, in virtù delle assenze di Mario Rui e Mathias Olivera. Una scelta che Walter Mazzarri non dovrebbe confermare nella partita del suo ritorno al Maradona.

Sulla corsia mancina, infatti, dovrebbe agire Natan, che lascerebbe così il posto a Ostigard accanto a Rrahmani. Ad annunciarlo è il giornalista Carlo Alvino su Twitter: "Da destra verso sinistra… Scelta effettuata… Quasi obbligata… Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan… Panchina per Juan Jesus, difensore “superstite”".