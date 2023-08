Gabri Veiga ad un passo, ma Zielinski non ha ancora accettato l'Arabia

Il Napoli deve cedere e incassare e Zielinski, che sembrava pronto a decollare per Gedda, non ha ancora deciso

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli deve cedere e incassare e Zielinski, che sembrava pronto a decollare per Gedda, non ha ancora deciso: l’offerta dell’Al-Ahli va concretizzata, per congedarsi dal trequartista - dopo otto anni ricchi della sua eleganza - sono indispensabili i trenta milioni promessi ad Adl ed i trentasei, per un triennale, che andrebbero al calciatore, ancora tormentato. E quando l’incartamento sarà arrivato e l’affare si potrà definire concluso, solo a quel punto il Napoli si sentirà libero di richiamare il Celta Vigo per Gabri Veiga. Lo scrive il Corriere dello Sport.