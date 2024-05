Gaetano e Folorunsho pre-convocati per Euro 2024, l'agente: "Possono tornare a Napoli da protagonisti"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluca Gaetano e Michael Folorunsho, in prestito rispettivamente al Cagliari e al Verona, a giugno torneranno al Napoli e potrebbero anche restare in azzurro dopo le ottime prestazioni fornite in questa stagione.

Del loro futuro ne ha parlato il loro agente Mario Giuffredi ai microfoni di TvPlay: "Gaetano e Folorunsho dovevano esplorare la Serie A e capire se questa categoria potevano farla o meno. Era giusto capirlo lontano da Napoli. Hanno fatto un percorso che ha dimostrato di essere giocatori forti. Possono tornare a Napoli ed essere protagonisti.

Folorunsho agli Europei? La pre-convocazione gli è stata mandata. Vediamo se Spalletti lo convocherà anche per il torneo, già l’ha fatto un paio di mesi fa, facendo capire che ne apprezzi le sue qualità. Anche Gaetano ha avuto la pre-convocazione. Già l’attenzione del ct è un sogno per entrambi".