Gaetano: "Napoli è tutto! Erede Insigne? Mi ispiro più ad Hamsik, queste le mie caratteristiche"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è stato il suo passato: adesso sarà il suo futuro? Gianluca Gaetano, protagonista della promozione in Serie A della Cremonese, ha risposto a questa domanda ai microfoni de Il Mattino: "Mi farebbe piacere giocare col Napoli, tanto più perché sono napoletano. Ma il mercato lo segue il mio agente. lo penso a dimostrare tutto in campo".

Da napoletano è pronto a raccogliere l'eredità di Insigne? "I record che ha fatto Lorenzo sono qualcosa di importante. Per me è ancora presto, ma posso dire che per me Napoli rappresenta tutto".

E allora se non Insigne, Gaetano chi sarà da grande? "È difficile fare paragoni, ma mi è sempre piaciuto molto Hamsik. È un centrocampista da 10-12 gol a stagione. Oggi direi che Fabian Ruiz e Zielinski sono quelli ai quali sono più simile come caratteristiche".

Che sarebbero... "Posso giocare nel centrocampo a due o fare la mezzala nel centrocampo a tre. Mi piace stare nel vivo del gioco, toccare tanti palloni e perché no: fare anche gol".