Galtier-Napoli, dalla Francia: ha rifiutato il Qatar, l’insidia è la Premier

Il nome di Christophe Galtier, che sta per essere esonerato dal PSG, è tra quelli in pole position per la panchina del Napoli.

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Il nome di Christophe Galtier, che sta per essere esonerato dal PSG, è tra quelli in pole position per la panchina del Napoli ma - secondo quanto si apprende da RMC Sport - De Laurentiis dovrà riuscire ad avere la meglio sulla concorrenza. Nelle scorse ore si è approcciato l'Al Duhail, ma Galtier ha respinto l'idea di andare ad allenare in Qatar. Occhio però a una società di bassa classifica di Premier League, che si sta muovendo.