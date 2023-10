Garcia a Sky: "Disattenti dopo l'1-1 ma mi è piaciuto il 2T. Meritavamo il pari. Rigore? C'è fallo prima dell'angolo!"

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta in Champions contro il Real Madrid.

Ai microfoni di 'Sky', l'allenatore del Napoli Rudi Garcia ha analizzato la sconfitta maturata questa sera al Maradona. Contro il Real Madrid, la squadra partenopea ha perso 3-2: "Non penso il risultato sia giusto, sarebbe stato più giusto un pareggio. Abbiamo giocato alla pari contro questa grande squadra. Non è un problema aver preso il primo gol come l'abbiamo preso, costruiamo da dietro e sbagliare fa parte del gioco. Ciò che non mi è piaciuto è l'esserci aperti troppo sull'1-1, ci siamo fatti imbucare dall'avversario e abbiamo preso il gol. Ciò che mi è piaciuto è stato il ritorno in campo, nella ripresa potevamo vincerla. Poi ci sono stati due episodi: c'è il rigore per noi ma anche il fallo non sanzionato su Olivera, forse di Rudiger, e forse le cose si pareggiano anche se poi sul rigore il mani c'era. Sono deluso dal risultato, ma contento per la prestazione".

Perché ha tolto Politano?

"Era già stanco a fine primo tempo, ma visto che la squadra girava bene è rimasto molto di più. Nel complesso c'era freschezza in panchina oltre che qualità, era normale fare appello su chi non è partito dall'inizio anche perché quella di stasera è stata la quarta partita in nove giorni".

Chi doveva fermare Bellingham sul secondo gol?

"Questo gol fa parte di un momento in cui abbiamo protetto poco l'asse della nostra squadra, dovevamo chiudere molto di più l'interno e portare il gioco sulle fasce: meglio dare la palla a Carvajal o a Camavinga piuttosto che a Bellingham o a Valverde. Secondo me è più un atteggiamento sbagliato di squadra, i momenti della gara vanno capiti un po' di più dai nostri calciatori"