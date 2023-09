Garcia aspetta Kvaratskhelia: c'è un dato sul georgiano che preoccupa

Rudi Garcia ha bisogno di ritrovare Kvaratskhelia in formato Mvp della Serie A, capace di andare in doppia cifra

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Rudi Garcia ha bisogno di ritrovare Kvaratskhelia in formato Mvp della Serie A, capace di andare in doppia cifra di gol e assist senza apparente difficoltà. Quelle, purtroppo, le sta incontrando da qualche tempo e lo conferma un dato su tutti: se non dovesse segnare contro il Genoa, supererà i sei mesi di astinenza. L’ultima rete infatti risale allo scorso 19 marzo contro il Torino; da quel momento, soltanto due assist e una serie di partite in cui non ha saputo incidere, come contro il Milan in Champions League. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.