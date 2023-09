Garcia è già sotto processo, pioggia di 5 in pagella: "Che confusione! Senza spartito, salva la faccia con i cambi"

Rudi Garcia bocciato per la brutta prestazione del suo Napoli sul campo del Genoa. Pioggia di 5 per l'allenatore azzurro

Rudi Garcia bocciato per la brutta prestazione del suo Napoli sul campo del Genoa. Pioggia di 5 per l'allenatore azzurro, a cominciare da quello de La Gazzetta dello Sport: "Salva la partita e faccia con i cambi, ma che confusione. Napoli senza idee e spartito, votato ai lanci lunghi e improvvisazione".

Si accoda il Corriere dello Sport: "Lo salva dalla seconda sconfitta consecutiva soltanto il talento dei suoi: squadra sfilacciata, lunga, confusa; 4-3-3, 4-2-4, 4-4-2 (meglio). I simboli: il primo tiro in porta, nello specchio, arriva al 72’; Kvara, un micidiale esterno sinistro da tridente, che vaga triste dentro il campo e poi incavolato fuori, dopo la seconda sostituzione consecutiva. Come con la Lazio: esce quando invece servirebbe tanto un colpo dei suoi".

Mezzo voto in più, quindi 5,5, da parte de Il Mattino: "La riprende per i capelli ma c'è tanto da lavorare. Il possesso palla non basta. Nel primo tempo, il Napoli non tira mai in porta. La squadra soffre terribilmente sulle palle inattive. Le due reti del Genoa arrivano da altrettanti corner. Nella ripresa cambia tutto, ed indovina anche le sostituzioni, riuscendo a sbrogliare almeno in parte la ragnatela che aveva costruito Gilardino".