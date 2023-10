Garcia e la risposta incredibile sul cambio Zanoli-Politano

Nel finale Politano ha fatto spazio a Zanoli quando in panchina c'era Lindstrom rimasto a guardare

TuttoNapoli.net

Nel finale Politano ha fatto spazio a Zanoli quando in panchina c'era Lindstrom rimasto a guardare. Perché Garcia ha optato per questa soluzione? Lo avrebbero voluto sapere i tifosi.

I giornalisti in conferenza stampa hanno rivolto questa domanda al tecnico, ma Garcia ha glissato rispondendo con ironia: "La scelta di Zanoli e non di Lindstrom o Zerbin? Perché sapevo che Natan prendeva il secondo giallo (ride, ndr)". Peccato, ancora una volta Garcia non è riuscito a dare una spiegazione tattica delle sue mosse.