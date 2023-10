Garcia e quel cambio assurdo che nessuno ha ancora capito

Perché non Cajuste? Perché Raspadori, un attaccante, costretto ancora una volta a fare tutto tranne la punta?

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel primo tempo dopo l'infortunio di Anguissa Garcia manda in campo Raspadori spiegando a fine partita che col Napoli sotto serviva anche maggiore incisività in zona gol. Ma quello è stato il cambio della discordia che nessuno ha compreso. Perché non Cajuste? Perché Raspadori, un attaccante, costretto ancora una volta a fare tutto tranne la punta?

Contro la Fiorentina l'ex Sassuolo ha giocato da trequartista e mezzala ed è stato costretto a rincorrere tutti e ad attraversare praterie di una squadra lunghissima. Ha sprecato fiato e ha corso a vuoto. Lui che è una punta. Perché Garcia lo schiera sempre, ma mai nel suo ruolo naturale.