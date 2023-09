Garcia esulta: Osimhen sta tornando, la data del rientro

Il bomber africano continua a segnare anche con la propria Nazionale, ma rientrerà in Italia abbastanza a ridosso del prossimo turno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

“Osimhen, tre gol in Nigeria. Garcia lo aspetta già domani”. Questo il titolo che si legge, in taglio basso, nella prima pagina de la Repubblica (edizione di Napoli). Il bomber africano continua a segnare anche con la propria Nazionale, ma rientrerà in Italia abbastanza a ridosso del prossimo turno di campionato. Rudi Garcia lo attende a Napoli domani, per valutarlo in vista della ripresa. Anche se la sua importanza per i partenopei avrà sicuramente un grosso peso sulla scelta, a prescindere dal rientro.