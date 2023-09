Garcia non può ignorare i segnali lanciati da un azzurro durante la sosta

La sosta per le nazionali restituisce a Rudi Garcia un giocatore come Eljif Elmas che vuole fare di tutto per metterlo in difficoltà nelle scelte future.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it La sosta per le nazionali restituisce a Rudi Garcia un giocatore come Eljif Elmas che vuole fare di tutto per metterlo in difficoltà nelle scelte future. Il jolly azzurro ha disputato 90’ ottimi con la Macedonia del Nord contro l’Italia, ripetuti poi a Malta con un super gol che ha sbloccato la partita. Quello di ieri è stato il primo gol stagionale per Elmas, un giocatore che l’anno scorso ha messo a segno 6 reti in 36 presenze. Finora, invece, ha visto molto poco il campo: 14’ a Frosinone, 7’ con il Sassuolo e 0 con la Lazio.