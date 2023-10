Garcia risponde a Giuffredi: "Piange, ma Mario Rui non è d'accordo col suo agente!"

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha replicato anche alle parole dell'agente di Mario Rui, Mario Giuffredi.

Il procuratore di Mario Rui ha avuto parole molto dure per lei, vuole replicare?

"Se replico ogni volta che c'è un agente che piange, passerei tutto il tempo a farlo. L'importante è il giocatore, quando ce l'hai tutto il tempo con te e importante parlare con lui, io non parlo con i procuratori, lui è venuto da me ed abbiamo chiarito. Mario non condivide le cose dette dal suo agente e quindi abbiamo un rapporto sano ed onesto, ovviamente vorrebbe giocare di lui, ma mi piace che sia motivato per avere più spazio. E' un giocatore importante, io ho sempre voluto terzini sinistri di qualità ed ho la fortuna di averne due fuori qui. Poi l'istituzione Napoli ha gestito la cosa e così deve essere".