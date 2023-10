Garcia scioglie le riserve: scelti i sostituti di Anguissa e Osimhen

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare quelle che saranno le scelte di formazione per domani

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare quelle che saranno le scelte di formazione per domani: "Osimhen sarà sostituito con ogni probabilità da Simeone al centro dell’attacco, mentre l’ex Marsiglia e Fulham dovrebbe essere rimpiazzato da Cajuste senza variare l’assetto tattico. Buone chance di titolarità anche per Mario Rui, considerando il rientro tardivo di Olivera dagli impegni con l’Uruguay. Non sono in discussione Lobotka e Zielinski, che avevano risentito della fatica accumulata dopo le gare di qualificazione per i prossimi Europei. La buona notizia, per l’allenatore, è il recupero di Rrahmani".